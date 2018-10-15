Тигиев чист, а Башкирову грозит штраф: "Крылья Советов" поделились результатами расследования поведения футболистов

СЕГОДНЯ 14:38 2018-10-15T14:51:59+03:00

В клубе утверждают, что по результатам медицинского освидетельствования Георгия Тигиева запрещенных веществ в его крови не обнаружено

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"Крылья Советов" дали официальный комментарий по сложившейся ситуации вокруг двух игроков команды Башкирова и Тигиева. В руководстве клуба заявили, что футболисты провели занятие в общей группе. ФК запросил у официальных органов все необходимые документы. Сейчас в отношениии игроков составлены административные протоколы. Расторгать договор с ними в клубе не собираются.

- К Евгению Башкирову будут применены санкции в соответствии с условиями трудового договора. Что касается Георгия Тигиева, то по результатам медицинского освидетельствования, пройденного футболистом сегодня, запрещенных препаратов, а также наличия алкоголя в его крови обнаружено не было, - сообщили в "Крыльях Советов".

Также здесь отмечают, что после получения всех документов и выяснения всех обстоятельств дела, Георгий Тигиев оставляет за собой право обратиться в судебные органы для защиты чести, достоинства и деловой репутации. Содействие в этом вопросе ему готов организовать клуб.