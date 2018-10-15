Работодатели задолжали жителям Самарской области более 76 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:51 2018-10-15T14:51:28+03:00

Приставы взыскали с должников уже более 47 млн рублей Фото: Архив "КП"

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Судебные приставы Самарской области продолжают «выбивать» с недобросовестных работодателей долги по зарплате. По данным регионального УФССП, за 9 месяцев 2018 года они задолжали самарцам 76,5 млн рублей.

- За три квартала этого года было возбуждено 2292 исполнительных производства о взыскании заработной платы. На данный момент фактическим исполнением окончено 2004 производства, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время работодатели погасили долги по зарплате на сумму 47,6 млн рублей. Кроме того, приставы частично взыскали деньги по неоконченным исполнительным производствам – это более 6 млн рублей.