Хавбек «Крыльев Советов» Чочиев – Кокорину: «Мы развернем народ к тебе»
Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев опубликовал на своей странице в Инстаграм пост со словами поддержки, адресованный своему другу футболисту «Зенита» Александру Кокорину.
- Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю, что ты сильный, сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает. Скоро мы увидимся, брат! Мы развернем этот народ к себе! Ты сильный! Я с вами каждую секунду, - написал Чочиев.
Чочиев – Кокорину: «Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе»Фото: Соцсети
Напомним, Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц. По версии следствия, футболисты избили в одном из кафе столицы главу департамента Минпромтогра Дениса Пака и еще одного чиновника Сергея Гайсина.
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