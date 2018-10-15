Хавбек «Крыльев Советов» Чочиев – Кокорину: «Мы развернем народ к тебе»

СЕГОДНЯ 14:52 2018-10-15T14:53:53+03:00

Полузащитник самарской команды опубликовал еще один пост со словами поддержки игрока «Зенита» Александра Кокорина

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Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев опубликовал на своей странице в Инстаграм пост со словами поддержки, адресованный своему другу футболисту «Зенита» Александру Кокорину.

- Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю, что ты сильный, сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает. Скоро мы увидимся, брат! Мы развернем этот народ к себе! Ты сильный! Я с вами каждую секунду, - написал Чочиев.

Чочиев – Кокорину: «Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе»Фото: Соцсети

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц. По версии следствия, футболисты избили в одном из кафе столицы главу департамента Минпромтогра Дениса Пака и еще одного чиновника Сергея Гайсина.

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