2018-10-15T14:53:53+03:00
Спорт

Хавбек «Крыльев Советов» Чочиев – Кокорину: «Мы развернем народ к тебе»

Полузащитник самарской команды опубликовал еще один пост со словами поддержки игрока «Зенита» Александра Кокорина
Поделиться:
Чочиев и Кокорин – давние друзьяЧочиев и Кокорин – давние друзьяФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
Изменить размер текста:

Полузащитник «Крыльев Советов» Алан Чочиев опубликовал на своей странице в Инстаграм пост со словами поддержки, адресованный своему другу футболисту «Зенита» Александру Кокорину.

- Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе! Я знаю, что ты сильный, сколько народу тебя критикует, столько и поддерживает. Скоро мы увидимся, брат! Мы развернем этот народ к себе! Ты сильный! Я с вами каждую секунду, - написал Чочиев.

Чочиев – Кокорину: «Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе» Фото: Соцсети

Чочиев – Кокорину: «Брат, тебе кое-что передали от нас. Знай, что каждую секунду люди за тебя переживают и думают о тебе»Фото: Соцсети

Напомним, Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на два месяца. Их обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц. По версии следствия, футболисты избили в одном из кафе столицы главу департамента Минпромтогра Дениса Пака и еще одного чиновника Сергея Гайсина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Друг Кокорина Алан Чочиев пообещал прилетать к нему в СИЗО каждую неделю

Полузащитник «Крыльев Советов» поддержал нападающего «Зенита», которого арестовали на два месяца за хулиганство (подробности)

Друг Александра Кокорина о скандальной драке: "Все встанет на свои места, братья"

Правда, большинство болельщиков не поддержали игрока самарских "Крыльев Советов" Алана Чочиева в стремлении оправдать некрасивую выходку его коллег (подробности)

Кто поддерживает Кокорина и Мамаева

Вы удивитесь, такие есть и их немало (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Александр Кокорин и Павел Мамаев устроили драку в центре Москвы»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области двое неизвестных в маске утащили 28 тысяч из отделения «Почты России»
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены на LADA XRAY Cross
Поволжскому банку Сбербанка назначили нового председателя
Жителей Самары приглашают на юбилейный Oсtober Beer Festival
В Самаре разработали 4 варианта оформления фасада здания Шестого кассационного суда
"Череп", спрятавший убитого человека в чужую могилу, отказывается давать показания
Пришли в старом, ушли в новом: в Самарской области двое мужчин украли из магазина одежду
В Самаре на Белорусской водитель Hyundai сбил 17-летнюю девушку
Работодатели задолжали жителям Самарской области более 76 млн рублей
Тигиев чист, а Башкирову грозит штраф: "Крылья Советов" поделились результатами расследования поведения футболистов
В Самаре скорректируют проект планировки второй очереди метро
В Самарской области на реке Сок утонул подводный охотник
В Самаре на Врубеля – Московское шоссе дали приоритет общественному транспорту
В Самаре на 4-ой очереди набережной появится аллея журналистской солидарности
В Самаре сотрудникам подшипникового завода полностью погасили долги по зарплате
На самарский «Прогресс» приехала госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»
В Самаре предложили протянуть метро до Крутых Ключей
Выпивали и повздорили: под Самарой женщина воткнула нож в своего мужа
Молодые самарские нефтяники встретились с министром энергетики РФ
Жителей Тольятти научат правильно смотреть кино
В Сызрани сбитая «Грантой» женщина придавила 9-летнюю девочку
"Че ты делаешь? Выключай телефон!" Появилось видео задержания футболиста Георгия Тигиева
На выезде из Самары у гостиницы «Моя» появится пешеходный светофор
В Самаре мужчину убили в его собственной квартире
Превысил должностные полномочия на 339 млн рублей: экс-директору СОФЖИ предъявили обвинение
В Самаре на Металлурге снесут несколько домов для строительства новых