В Самаре на Белорусской водитель Hyundai сбил 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 15:13 2018-10-15T15:13:41+03:00

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В воскресенье, 14 октября, около 19:50 на улице Белорусской в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 65-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигался со стороны улицы Флотской в направлении улицы Обувной. В районе дома № 17 по улице Белорусской сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося девушка получила различные травмы. Бригада скорой помощи увезла ее в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.