2018-10-15T15:13:41+03:00
Происшествия

В Самаре на Белорусской водитель Hyundai сбил 17-летнюю девушку

Несовершеннолетняя переходила дорогу по «зебре»
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
Изменить размер текста:

В воскресенье, 14 октября, около 19:50 на улице Белорусской в Самаре произошло ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, 65-летний водитель автомобиля Hyundai Santa Fe двигался со стороны улицы Флотской в направлении улицы Обувной. В районе дома № 17 по улице Белорусской сбил 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате случившегося девушка получила различные травмы. Бригада скорой помощи увезла ее в ближайшую больницу. В настоящее время полицейские проводят по факту ДТП проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области двое неизвестных в маске утащили 28 тысяч из отделения «Почты России»
АвтоВАЗ объявил комплектации и цены на LADA XRAY Cross
Поволжскому банку Сбербанка назначили нового председателя
Жителей Самары приглашают на юбилейный Oсtober Beer Festival
В Самаре разработали 4 варианта оформления фасада здания Шестого кассационного суда
"Череп", спрятавший убитого человека в чужую могилу, отказывается давать показания
Пришли в старом, ушли в новом: в Самарской области двое мужчин украли из магазина одежду
Хавбек «Крыльев Советов» Чочиев – Кокорину: «Мы развернем народ к тебе»
Работодатели задолжали жителям Самарской области более 76 млн рублей
Тигиев чист, а Башкирову грозит штраф: "Крылья Советов" поделились результатами расследования поведения футболистов
В Самаре скорректируют проект планировки второй очереди метро
В Самарской области на реке Сок утонул подводный охотник
В Самаре на Врубеля – Московское шоссе дали приоритет общественному транспорту
В Самаре на 4-ой очереди набережной появится аллея журналистской солидарности
В Самаре сотрудникам подшипникового завода полностью погасили долги по зарплате
На самарский «Прогресс» приехала госкомиссия по расследованию аварии с «Союзом»
В Самаре предложили протянуть метро до Крутых Ключей
Выпивали и повздорили: под Самарой женщина воткнула нож в своего мужа
Молодые самарские нефтяники встретились с министром энергетики РФ
Жителей Тольятти научат правильно смотреть кино
В Сызрани сбитая «Грантой» женщина придавила 9-летнюю девочку