2018-10-15T15:48:37+03:00
Происшествия

Пришли в старом, ушли в новом: в Самарской области двое мужчин украли из магазина одежду

Подвыпившие модники переоделись в примерочной и ушли, не заплатив за покупку
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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На днях в одном из магазинов поселка Суходол в Сергиевском районе произошла кража века - оттуда вынесли две пары кроссовок, двое спортивных брюк, кофту и куртку. Злоумышленники вынесли все это прямо на себе.

Как выяснили полицейские, к данному преступлению могут быть причастны двое местных жителей 26-ти и 33-ти лет. Все началось с того, что мужчины распивали спиртные напитки. В какой-то момент приятели решили приобрести себе обновки и отправились в ближайший магазин. Один из мужчин заверил другого, что заплатит за выбранную им одежду. В итоге его приятель переоделся в примерочной в новую одежду и спокойно отправился на выход. Однако 26-летний молодой человек не смог оплатить покупку, потому что денег у него с собой не было. В итоге они оба поспешили уйти из магазина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении подозреваемых было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет и штраф до 10 тысяч рублей.

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