2018-10-15T15:59:23+03:00
Происшествия

"Череп", спрятавший убитого человека в чужую могилу, отказывается давать показания

Мужчина доставлен в Самарскую область и арестован
Михаил ГОРЮНОВ
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Сергей Пустовит отказывается от дачи показанийСергей Пустовит отказывается от дачи показанийФото: соцсети
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Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах жестокого преступления, которое весной было совершено в поселке Степняки. Без вести пропавшего в конце февраля Дмитрия "Белого" Белопасова обнаружили в чужой могиле 23 марта. Его убили выстрелом в голову. Предполагаемый стрелок- Сергей "Череп" Пустовит скрылся на Украине. Недавно правоохранители смогли его отыскать.

- Мужчина доставлен в Самарскую область и арестован на 2 месяца. Он от дачи показаний отказался в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, - сообщила корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК по региону Елена Шкаева.

Сейчас правоохранители продолжают заниматься расследованием этого уголовного дела, возбужденного по статье 105 УК РФ - "Убийство". Напомним, что между Белопасовым и Пустовитом произошел конфликт. Разборки в доме Сергея закончились стрельбой.

"Череп" на сельском уровне занимался похоронами и именно этим объясняют выбор места, где был спрятан труп. На захоронение указал товарищ Пустовита, который помогал избавиться тому от тела. Подробности истории ищите на samara.kp.ru.

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