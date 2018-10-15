В Самаре разработали 4 варианта оформления фасада здания Шестого кассационного суда

СЕГОДНЯ 16:14 2018-10-15T16:14:25+03:00

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В Самаре продолжается разработка проекта здания Шестого кассационного суда, которое находится в границах улиц Мечникова и Дерябинской.

- Здание суда такого уровня должно иметь очень презентабельный, внушительный внешний вид, который соответствовал бы его назначению. По поручению губернатора из обычного офисного здания нам предстоит сделать здание федерального уровня, - рассказал первый заместитель министра строительства Самарской области – главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

В конце минувшей недели архитекторы представили на суд общественности 4 варианта оформления фасада здания кассационного суда. Первый подразумевает классическую нижнюю часть и более современный верх с преобладанием стекла и металла. Второй – классический вид с ордером и портиком, третий отличается расширенной входной группой. Что касается четвертого варианта, то он предполагает монументальный облик и внушительные колонны.

Напомним, что в шестом кассационном суде будут работать 113 судей. Около здания планируют разместить парковку на 350 мест. Сам суд должен заработать 1 октября 2019 года.