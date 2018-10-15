Жителей Самары приглашают на юбилейный Oсtober Beer Festival
Записаться на интерактивную экскурсию могут все совершеннолетние жители Самары
20 октября на 8 заводах Балтики состоится October Beer Festival
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В Самаре пройдет юбилейный Oсtober Beer Festival. Уже в пятый раз горожан приглашают на экскурсию на крупнейший в России пивоваренный завод, чтобы рассказать о стандартах производства и международных успехах российских производителей.
Записаться на юбилейный Oсtober Beer Festival на «Балтике» в Самаре можно на сайте https://corporate.baltika.ru/excursion/octoberbeerfest/ или по телефону горячей линии 8-800-333-33-03 (звонок по России бесплатный).
Внимание! Экскурсия на завод возможна только для совершеннолетних. Подтверждение возраста обязательно любым соответствующим документом.