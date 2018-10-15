Поволжскому банку Сбербанка назначили нового председателя

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-15T16:34:15+03:00

Место стало вакантно после перехода Владимира Ситнова в головной офис

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В Поволжском банке Сбербанка сменился руководитель. Новым председателем назначен Александр Анащенко. Об этом сообщает департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Александр Анащенко возглавит Поволжский банк вместо Владимира Ситнова, который перешел в головной офис на должность старшего вице-президента в блоке «Корпоративный бизнес».

- Команда Поволжья профессиональная. Заложенные традиции мы преумножим: будем работать над качеством жизни граждан, открывать рабочие места и создавать условия для развития бизнеса, - отметил Александр Анащенко во время встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

Александр Анащенко родился 7 сентября 1971 года в Воронеже. В Сбербанке он работает с 1996 года. До недавнего времени он возглавлял Западно-Сибирский банк Сбербанка.