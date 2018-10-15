АвтоВАЗ объявил комплектации и цены на LADA XRAY Cross

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-15T17:05:45+03:00

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АвтоВАЗ раскрыл цены на новый кроссовер LADA XRAY Cross, серийное производство которого стартовало в Тольятти на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба компании, автомобиль оснащен двигателем 1,8 л (122 л.с.) и "механикой". XRAY Cross будет выпускаться в трех комплектациях: Classic, Comfort и Luxe.

Цена нового кроссовера в комплектации Classic будет начинаться от 729,9 тысяч рублей. Автомобиль оснастили 2 подушками безопасности, охранной сигнализацией, системой экстренного оповещения ЭРА-ГЛОНАСС, дисковыми тормозами задних колес, системой контроля устойчивости и помощником при старте на подъеме, электростеклоподъемниками передних дверей и 17-дюймовыми дисками. Для этой комплектации доступен пакет опций Optima, который включает в себя кондиционер, охлаждаемый перчаточный ящик, мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистему (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, 4 динамика, антенна ''акулий плавник''). Стоимость кроссовера с этим пакетом будет начинаться уже от 766,9 тысяч рублей.

Стартовая цена LADA XRAY Cross в комплектации Comfort - 809,9 рублей. Здесь предусмотрена установка системы LADA Ride Select, с помощью которой можно выбирать режимы движения: спорт, снег/грязь, песок. Также в эту комплектацию входят кондиционер, противотуманные фары, задний парктроник (4 датчика), мультифункциональное рулевое колесо и аудиосистема, 3-уровневый подогрев передних сидений, электростеклоподъемники спереди и сзади, электропривод и обогрев наружных зеркал, центральный подлокотник с боксом и розеткой 12V для задних пассажиров, 3 задних L-образных подголовника, выдвижной ящик под ногами переднего пассажира, охлаждаемый перчаточный ящик, розетка 12V в багажнике.

Что касается LADA XRAY Cross в варианте Luxe, то его цена будет начинаться от 859,9 тысяч рублей. Здесь предусмотрены климат-контроль, подогрев рулевого колеса, круиз-контроль и ограничитель скорости, подогрев задних сидений, обогрев ветрового стекла, датчики дождя и света, противотуманные фары с функцией подсветки поворотов, розетка USB для задних пассажиров. Кроме того, в данной комплектации можно выбрать два варианта оформления интерьера: черный и оранжевый.

В кроссовере версии Luxe будет доступен пакет опций Prestige, в который входят LED-подсветка интерьера, усиленная тонировка задних стекол, камера заднего вида, мультимедийная система с навигацией. В данном варианте LADA XRAY Cross будет стоить от 888,9 тысяч рублей.

Как отмечают в АвтоВАЗе, продажи новой модели семейства LADA XRAY должны начаться до конца этого года.