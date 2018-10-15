В Самарской области двое неизвестных в маске утащили 28 тысяч из отделения «Почты России»

15 Окт. 18:23 2018-10-15T18:23:04+03:00

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Утром 11 октября, в минувший четверг, было совершено нападение на отделение «Почты России», расположенное на улице Жидкова в поселке Братский. Туда ворвались двое неизвестных в масках.

- С применением физической силы к начальнику отделения — 45-летней женщине — злоумышленники вытащили из кассы деньги и почтовые документы. Сумма похищенного составила 28 тысяч рублей, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении, пострадавшая смогла запомнить их приметы. Оба среднего телосложения, одеты в черные куртки, спортивные брюки и кроссовки, на руках перчатки.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Сейчас преступление находится на стадии расследования.