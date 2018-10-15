Ректор СамГМУ Геннадий Котельников выдвинут на пост спикера Самарской губдумы

15 Окт. 18:44 2018-10-15T18:44:51+03:00

Кандидат пообещал, что в случае попадания на пост он отдаст все силы и знания работе

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Сегодня, в понедельник 15 октября, в Самаре состоялась внеочередная конференция регионального отделения партии «Единая Россия». Среди прочего на ней был определен кандидат, которого выдвинут на пост спикера Самарской губернской думы. Им стал Геннадий Котельников, за которого проголосовали большинство участников мероприятия.

- В Самарской губернской думе все работают с желанием и ответственностью. Это мотивирует к активной деятельности. В мои планы не входило возглавить думу. Я отдам все свои силы, знания и умения, буду работать честно и открыто, если стану спикером областного парламента, — заявил сам Геннадий Котельников.

Отметим, что в Самарской губдуме шестого созыва он является заместителем председателя. Также Котельников занимает пост руководителя комитета по образованию и науке, возглавляет фракцию «Единая Россия» в областном парламенте. Является ректором СамГМУ.

Кандидатуры на пост спикера депутаты рассмотрят 23 октября. Председателя выберут путем голосования. Ранее эту должность занимал Виктор Сазонов, который 20 сентября скончался на 70 году жизни.