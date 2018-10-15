В Самарской области мужчину обвиняют в смерти 3-летнего сына, который погиб от удара током

15 Окт. 19:47 2018-10-15T19:47:32+03:00

Изменить размер текста: A A

13 августа этого года в одном из домов на улице Молодежной села Абашева Хворостянского района погиб 3-летний ребенок. После происшествия следователи Безенчуского межрайонного следственного отдела СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. На днях его расследование подошло к концу.

- В ходе следствия установлено, что в указанное время ребенок прошел в котельную дома, где в результате касания оголённых проводов получил удар электрическим током. От полученных повреждений мальчик скончался, - сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Правоохранители подчеркивают, учитывая, что ремонт электрооборудования в доме осуществлял отец погибшего. И именно ему предъявлены обвинения в совершении преступления, в нарушении инструкций по охране труда.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и передают дело в суд для рассмотрения по существу.