2018-10-15T19:47:32+03:00
Происшествия

В Самарской области мужчину обвиняют в смерти 3-летнего сына, который погиб от удара током

Ребенок получил удар от оголённых проводов
Михаил ГОРЮНОВ
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Дело будут рассматривать в судеДело будут рассматривать в судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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13 августа этого года в одном из домов на улице Молодежной села Абашева Хворостянского района погиб 3-летний ребенок. После происшествия следователи Безенчуского межрайонного следственного отдела СУ СК Самарской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности. На днях его расследование подошло к концу.

- В ходе следствия установлено, что в указанное время ребенок прошел в котельную дома, где в результате касания оголённых проводов получил удар электрическим током. От полученных повреждений мальчик скончался, - сообщает сегодня пресс-служба ведомства.

Правоохранители подчеркивают, учитывая, что ремонт электрооборудования в доме осуществлял отец погибшего. И именно ему предъявлены обвинения в совершении преступления, в нарушении инструкций по охране труда.

Сейчас следователи собрали достаточно доказательств и передают дело в суд для рассмотрения по существу.

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