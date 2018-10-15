2018-10-15T22:30:29+03:00
Происшествия

«У нас дома еще 10-15 баклашек пива»: в Тольятти пьяная автоледи возила сына по городу и врезалась в бордюр

Нарушительницу успели заметить активисты «Ночного патруля» [видео]
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские пытались разговаривать с женщиной, но она вела себя не очень адекватноПолицейские пытались разговаривать с женщиной, но она вела себя не очень адекватноФото: скрин с видео
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В ночь на 15 октября неприятная ситуация произошла на дорогах Тольятти. Активисты местного отделения «Ночного патруля» сообщили сотрудникам ДПС, что пол улице Матросова движется «Лада Приора», водитель которого не справился с управлением и врезался в бордюрный камень при движении по кольцу.

- Экипаж ДПС остановил автомобиль. В результате проверки выяснилось, что машиной управляла 30-летняя девушка. Судя по её поведению, она находилась в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В салоне «Приоры» в детском кресле находился маленький мальчик в возрасте до трех лет. На место происшествия были вызваны сотрудники ПДН ОП №23 городского Управления МВД для решения вопроса о передаче ребенка законному представителю. Автоледи от прохождения медицинского освидетельствования отказалась.

Судя по кадрам, заснятым «Ночным патрулем», нарушительница явно не понимала, что происходит.

- Я просто вышла с машины взять банки, - жует слова женщина. - Они на меня наехали.

Потом тольяттинка скажет, что забрать она хотела шапку, ведь ребенку в понедельник в садик. А еще дама похвалилась, что у нее дома еще остались 10-15 баклашек пива, «потому что у нас были сегодня гости!»

Полицейские добавляют, сейчас в отношении горе-мамаши собран административный материал, предусмотренный частью 1 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). В присутствии сотрудников по делам несовершеннолетних ребенок был передан отцу.

Ночной Патруль No.160.Пьяная дама за рулем ,с ребенком в машине.

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