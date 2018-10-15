«РоссТур» прекратил свою деятельность: туристы и агентства Самары потеряли миллионы рублей

15 Окт. 22:56 2018-10-15T23:03:05+03:00

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Туристическая компания «РоссТур» прекращает свою туроператорскую деятельность. Об этом сегодня заявили руководители организации.

- Настоящим уведомляем Вас о временном прекращении туроператорской деятельности ООО «РоссТур» с 15 октября 2018 года.Подробная информация к ознакомлению доступна в личном кабинете, - вот такое сообщение появилось в понедельник на официальном сайте фирмы.

Информацию о порядке выплаты страхового возмещения представители компании обещают предоставить клиентам в кратчайшие сроки. Отметим, что «РоссТур» в основном продавал туры других компаний, выступая как посредник между покупателем путевки и оператором.

Те туристы, кто планировали отдых в ноябре и декабре, теперь должны смириться с тем, что отдых отменяется. Октябрьские туры также не состоятся. Точная сумма денег, которую жители нашей страны уже выплатили компании — неизвестна. В сети «РоссТура» в России насчитывается более 400 агентств. В Самаре их более десяти. Предварительный ущерб горожан оценивается в более чем миллион рублей. Деньги были переведены в единый центр бронирования «РоссТура». Там они и остались заморожены, до операторов оплата не дошла.

Сейчас компания ищет инвесторов, ситуация обсуждается на федеральном уровне с участием представителей Ростуризма.