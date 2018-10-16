2018-10-16T07:47:40+03:00
Происшествия

В Сызрани в ДТП с такси пострадали две женщины

Машины получили незначительные повреждения
Евгения ВАСИНА
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Фото: КТВ-ЛУЧФото: КТВ-ЛУЧ
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В понедельник, 15 октября в Сызрани произошло ДТП с участие такси. Примерно в 19:00 на улице Хвалынской дорогу не поделили «Гранта» и «Калина». Как сообщили в ГУ МВД России по Самарской области, 47-летний водитель управлял автомобилем «Гранта» ехал по улицы Хвалынской в направлении улицы Суворовой, при выполнении обгона не убедился в безопасности маневра. В итоге машина столкнулась с автомобилем «Калина». Одна из машин, судя по надписям на кузове, принадлежит популярному такси «Яндекс».

В пресс-службе МВД России по Самарской области также пояснили, что несмотря на то что удар был не большой силы и автомобили получили лишь незначительные повреждения, пострадали два человека. Обе женщины были доставлены в больницу. У 47-летней пострадавшей по предварительному диагнозу травма головы, 23 летней девушке подозревают перелом ребра.

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