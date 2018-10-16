2018-10-16T08:16:40+03:00
Общество

Мэрия Самары пожаловалась в прокуратуру на проблемы с подключением тепла

По мнению чиновников, теплоэнергетики плохо организовали свою работу, из-за чего идет срыв графиков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Сейчас в Самаре без тепла остаются 55 жилых домовСейчас в Самаре без тепла остаются 55 жилых домовФото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Самаре все еще никак не могут закончить работы по подключению тепла в жилых домах. Днем в понедельник, 15 октября, отопление дали в четырех домах на улицах: Советской Армии, 223, Краснодонской, 33, пр. Металлургов, 31 и Силина, 15. Кроме того, вчера вечером сотрудники ПТС должны были закончить работы на Димитрова, 86, Аэродромной, 8, Чапаевской, 66, Артемовской, 22, Красных Коммунаров, 28 и Балаковской, 6.

По мнению администрации города, работы по подключению тепла слишком затянулись. В связи с этим чиновники обратились в прокуратуру.

- Из-за неудовлетворительной организации производства работ АО «ПТС» и подрядной организации, ведущей к срыву графика по подключению отопления, администрацией Самары направлены письма в адрес директора самарского филиала «Т Плюс» Александра Гришатова и городской прокуратуры, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Добавим, что сегодня, 16 октября, тепло должны получить жители еще 55 домов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Превысил должностные полномочия на 339 млн рублей: экс-директору СОФЖИ предъявили обвинение
В Самаре на Металлурге снесут несколько домов для строительства новых
Жуткое ДТП с пешеходом на Обводном шоссе в Тольятти попало на видео
«Это инопланетяне?»: в Самаре появилась лестница в небо
В Самаре без отопления все еще остаются 89 домов
ХК «Лада» на выезде уступила «Молоту-Прикамье» со счетом 3:1
Самарцев приглашают в круизное путешествие по Персидскому заливу на лайнерах Costa
МегаФон открыл салон для жителей 15-го микрорайона Самары
В Самаре знакомый украл у супругов деньги, пока они делили общий бюджет
Квест с героями «Гравити Фолз» и сказка для детей: «Мегалэнд» и «Чадоград» приглашают маленьких самарцев встретить Новый год вместе
Крупный пожар в Тольятти: сгорел дом у санатория «Лесное»
В Самаре жесткое ДТП перекрыло движение по улице Революционной
Пьяный самарец ехал в банкомат и нарвался на «Ночной патруль»
Самарские паралимпийцы бьют тревогу: центр спортивной медицины переехал в подвал, к врачу теперь не попадешь
В центральной части Сызрани загорелся деревянный дом
На пересечении улиц Галактионовская и Ульяновская легковушка перекрыла трамвайные пути
Легковушка в лепешку: в Самаре на обводной десятка столкнулась с двумя большегрузами