Мэрия Самары пожаловалась в прокуратуру на проблемы с подключением тепла

СЕГОДНЯ 08:16 2018-10-16T08:16:40+03:00

Сейчас в Самаре без тепла остаются 55 жилых домов Фото: Архив "КП"

По мнению чиновников, теплоэнергетики плохо организовали свою работу, из-за чего идет срыв графиков

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В Самаре все еще никак не могут закончить работы по подключению тепла в жилых домах. Днем в понедельник, 15 октября, отопление дали в четырех домах на улицах: Советской Армии, 223, Краснодонской, 33, пр. Металлургов, 31 и Силина, 15. Кроме того, вчера вечером сотрудники ПТС должны были закончить работы на Димитрова, 86, Аэродромной, 8, Чапаевской, 66, Артемовской, 22, Красных Коммунаров, 28 и Балаковской, 6.

По мнению администрации города, работы по подключению тепла слишком затянулись. В связи с этим чиновники обратились в прокуратуру.

- Из-за неудовлетворительной организации производства работ АО «ПТС» и подрядной организации, ведущей к срыву графика по подключению отопления, администрацией Самары направлены письма в адрес директора самарского филиала «Т Плюс» Александра Гришатова и городской прокуратуры, - рассказали в департаменте городского хозяйства и экологии.

Добавим, что сегодня, 16 октября, тепло должны получить жители еще 55 домов.