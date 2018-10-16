Самарский ЦСК ВВС в гостях обыграл «Молот-Прикамье»

СЕГОДНЯ 08:39 2018-10-16T08:41:08+03:00

«Летчики» поднялись с 24 на 19 место в турнирной таблице

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В понедельник, 15 октября, в Перми прошел очередной матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между самарским ХК ЦСК ВВС и местным ХК «Молот-Прикамье». «Летчикам» удалось одолеть хозяев с минимальным перевесом.

Счет в матче открыл игрок «Молота». На 9 минуте шайбу в ворота самарцев забросил Кирилл Градусов. Однако через пять минут «летчики» сравняли счет. Отличился Денис Лудцев. Во втором периоде ЦСК ВВС удвоил свое преимущество. Автором гола стал защитник самарской команды Ринат Шафигуллин.

На второй минуте третьего периода хозяева поля сравняли счет. У «Молота» отличился Никита Устиненко. Несмотря на это самарцам все-таки удалось вырваться вперед. Третью для «летчиков» шайбу на 54 минуте забросил в ворота хозяев Максим Кутявин.

Восстановить равновесие в игре пермяки не смогли. В итоге матч закончился победой ЦСК ВВС со счетом 2:3. Самарская команда прервала четырёхматчевую безвыигрышную серию в чемпионате. Теперь «летчики» с 13 очками перебрались с 24 места на 19-е.

Как сообщает пресс-служба самарской команды, следующий матч ЦСК ВВС проведет в среду, 17 октября, в Нефтекамске против «Тороса».