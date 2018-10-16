«Сызрань-2003» разгромила пермскую «Звезду» 5:1

СЕГОДНЯ 09:21 2018-10-16T09:21:14+03:00

У «быков» голами отметились Руднев, Ионов, Цыганов и Семенов (дубль)

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Футбольный клуб «Сызрань-2003» на своем поле разгромил пермскую «Звезду» в рамках первенства группы «Урал-Приволжье» ПФЛ. Матч закончился со счетом 5:1.

Счет во встрече открыли гости. На 40 минуте арбитр назначил в ворота «Сызрани» пенальти. Кипер хозяев Виталий Шильников отразил удар Голдобина. Первым на добивании был Тюкалов, который и отправил мяч в ворота «быков».

«Сызрань-2003» смогла не только переломить ход встречи, но и накидать гостям 5 голов. Сравнял счет Руднев на 43 минуте. Затем забивали Ионов, Семенов (дубль) и Цыганов.

Следующий матч сызранцы сыграют на выезде в Набережных Челнах против «Камаза». Игра пройдет 21 октября.