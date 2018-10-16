Билайн рассказал о первом миллионе клиентов «ВСЁ в одном»

СЕГОДНЯ 09:27 2018-10-16T09:27:34+03:00

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«ВСЁ в одном» – первое и единственное конвергентное предложение в России, объединяющее в одном договоре услуги мобильной и фиксированной связи, где стоимость Домашнего интернета и цифрового телевидения при подключении к мобильному тарифу составила рекордно низкую для России стоимость – всего 1 рубль. С августа 2017 года стоимость Домашнего интернета, Домашнего цифрового телевидения Билайн в его составе снизилась до 0 рублей.

Жители уже более 1 млн домохозяйств в более чем 100 крупных городах России по достоинству оценили актуальность и востребованность «ВСЁ в одном». По данным внутренней аналитики Билайн, более половины из подключившихся – новые абоненты, которые ранее не пользовались мобильными или фиксированными услугами Билайн. 60% пользователей «ВСЁ в одном» выбирают тарифы от 900 рублей и выше, в состав которых входит максимальное количество услуг и дополнительное оборудование за 0 рублей. Благодаря доступности предложения, период пользования услугами Билайн среди подключившихся в среднем увеличился на год.

В сентябре 2018 года Билайн представил новое «Билайн ТВ» на базе ОТТ-решения. Теперь пользователи «ВСЁ в одном» могут смотреть популярные программы и фильмы на 5 различных устройствах под единым профилем. «Билайн ТВ» доступно на устройствах под управлением Android и iOS, а также на новых ТВ-приставках с поддержкой 4К. Приставка работает в сетях любых проводных операторов.

Подключить «ВСЁ в одном» можно на специальной странице 0rub.beeline.ru, позвонив по бесплатному номеру 8-800-700-8000, в офисах продаж «Билайн» или салонах дилеров в более чем 100 городах присутствия Домашнего интернета и Домашнего цифрового телевидения «Билайн», за исключением Мурманска и Челябинска.