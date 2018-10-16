2018-10-16T09:28:55+03:00
Спорт

Тольяттинская «Лада» победила «Ижсталь»

В этом матче у тольяттинской команды отличились Мастрюков, Метлюк и Скачков
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК "лада"Фото: ХК "лада"
Изменить размер текста:

В понедельник, 15 октября, в Ижевске прошел очередной матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между тольяттинским ХК «Лада» и местной «Ижсталью». Тольяттинцам удалось реабилитироваться после поражения от «Молота-Прикамье» и одержать новую победу.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. На 29 минуте забил игрок «Лады» Алексей Мастрюков. Вскоре его успех повторил Филипп Метлюк. Он забросил вторую шайбу в ворота хозяев от синей линии. Однако в самом начале третьего периода игрок «Ижстали» Антон Кочуров сократил счет до 1:2. Это не помешало тольяттинцам забить еще один гол. За мгновение до финальной сирены шайбу в ворота хозяев отправил Евгений Скачков. Матч закончился победой «Лады» со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующим соперником «Лады» станет «Нефтяник». С ним тольяттинцы сыграют в среду, 17 октября, в Альметьевске. Отметим, что сейчас «Лада» находится на втором месте турнирной таблицы, а «Нефтяник» - на 11 месте.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из Крутых Ключей и Новой Самары могут запустить новый автобусный маршрут
В Самаре орудовали три преступные группировки, воровавшие дорогие иномарки и популярные авто
Добрее Уфы и Санкт-Петербурга, но злее Москвы: Самара заняла 96 место в рейтинге дружелюбных городов России
Из Самары запустили прямые авиарейсы до Китая
Задержка зарплаты строителям стадиона «Самара Арена» привела к уголовному делу
В Самаре женщина-пристав попалась на передаче взятки другому приставу
Трамвайную ветку на Хлебной площади в Самаре решили не убирать
Департаменту физической культуры и спорта Самары назначили нового руководителя
Главы Октябрьского и Красноглинского районов Самары покинули свои посты
Умер архитектор самарского железнодорожного вокзала и филармонии Юрий Храмов
Самарская область занимает 2 место по числу желающих стать «Лидерами России»
В Самаре стали совершать меньше убийств и изнасилований
Общественный транспорт Самары «научат» принимать банковские карты
Ростелеком-Solar обучит предпринимателей азам кибербезопасности
Житель Тольятти устроил нарколабораторию прямо у себя на кухне
Очевидцы: ночью в Самаре на Карла Маркса огонь повредил три автомобиля