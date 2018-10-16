Тольяттинская «Лада» победила «Ижсталь»

СЕГОДНЯ 09:28 2018-10-16T09:28:55+03:00

В этом матче у тольяттинской команды отличились Мастрюков, Метлюк и Скачков

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В понедельник, 15 октября, в Ижевске прошел очередной матч ВХЛ – Кубок Шелкового пути между тольяттинским ХК «Лада» и местной «Ижсталью». Тольяттинцам удалось реабилитироваться после поражения от «Молота-Прикамье» и одержать новую победу.

Счет в матче был открыт только во втором периоде. На 29 минуте забил игрок «Лады» Алексей Мастрюков. Вскоре его успех повторил Филипп Метлюк. Он забросил вторую шайбу в ворота хозяев от синей линии. Однако в самом начале третьего периода игрок «Ижстали» Антон Кочуров сократил счет до 1:2. Это не помешало тольяттинцам забить еще один гол. За мгновение до финальной сирены шайбу в ворота хозяев отправил Евгений Скачков. Матч закончился победой «Лады» со счетом 3:1.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующим соперником «Лады» станет «Нефтяник». С ним тольяттинцы сыграют в среду, 17 октября, в Альметьевске. Отметим, что сейчас «Лада» находится на втором месте турнирной таблицы, а «Нефтяник» - на 11 месте.