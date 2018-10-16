Очевидцы: ночью в Самаре на Карла Маркса огонь повредил три автомобиля

СЕГОДНЯ 09:49 2018-10-16T09:50:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В ночь на вторник, 16 октября, в Промышленном районе Самары произошел пожар. На проспекте Карла Маркса загорелись припаркованные возле одного из домов автомобили.

- На Карла Маркса около трех часов ночи горели три автомобиля. Две машины сгорели, а третью огонь зацепил, повредив заднюю пассажирскую дверь, - рассказали местные жители.

Огонь повредил переднюю часть автомобиляФото: vk.com

По данным ГУ МЧС по Самарской области, вызов на пульт дежурного поступил в 2:49. На место происшествия выезжали 10 пожарных и 2 единицы техники. Локализовать возгорание им удалось в 2:59, а полностью его потушить в 3:01. В настоящее время специалисты устанавливают причину пожара и ущерб от него.