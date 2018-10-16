2018-10-16T10:08:46+03:00
Происшествия

Житель Тольятти устроил нарколабораторию прямо у себя на кухне

Полицейские нашли у мужчины более 1 кг наркотических веществ
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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Недавно к полицейским Тольятти поступила информация о том, что 34-летний местный житель может быть причастен к незаконному изготовлению и сбыту наркотиков. Вскоре эти сведения подтвердились.

Стражи порядка наведались к мужчине домой и нашли там нарколабораторию, а также коробки и свертки с 0,285 г амфетамином, 264,3 г мефедроном и каннабисом (марихуаной) массой чуть более 1 кг. К слову, часть оборудования для производства наркотиков полицейские обнаружили на кухне, а часть под ванной.

У себя дома мужчина хранил коробки и свертки с марихуаной, амфетамином и мефедроном

У себя дома мужчина хранил коробки и свертки с марихуаной, амфетамином и мефедроном

По данным ГУ МВД по Самарской области, тольяттинец нигде не работает и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

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