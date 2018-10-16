Ростелеком-Solar обучит предпринимателей азам кибербезопасности

СЕГОДНЯ 10:16 2018-10-16T10:16:23+03:00

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Компания Ростелеком-Solar подключила компанию «Бизнес-Гарант» к сервису по управлению навыками информационной безопасности. «Бизнес-Гарант» одним из первых в Поволжье провел обучение сотрудников практической кибербезопасности на базе платформы Ростелеком-Solar.

По данным центра мониторинга и реагирования на кибератаки Solar JSOC, около 65% сложных целенаправленных атак на компании начинаются с рассылки фишинговых писем сотрудникам. Для многих вирусных эпидемий социальная инженерия – классический способ распространения. Самым эффективным методом борьбы с такими киберугрозами остается повышение грамотности пользователей в области информационной безопасности.

Сервис Ростелеком-Solar по управлению навыками информационной безопасности помогает повысить устойчивость компании к воздействию человеческого фактора. Сотрудники учатся распознавать вредоносные письма, определять опасные сайты, выбирать надежные пароли и защищать данные, хранящиеся на мобильных устройствах.

Вице-президент − директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Дмитрий Проскура:

«Большинство сетевых атак начинается с рассылки зараженных писем. Работник открывает инфицированный вирусом файл, и через несколько секунд корпоративная информационная система предприятия подвергается мощному вредоносному воздействию. Мы предлагаем предупредить угрозу. У «Ростелекома» и его дочерних структур накоплен богатый опыт в этой сфере. Эксперты компании по информационной безопасности разработали простой, но емкий электронный курс, программа которого регулярно обновляется с учетом новых киберугроз. Он подойдет как для крупных корпораций, так и для малых предприятий».

Сервис представляет собой платформу дистанционного обучения с доступом через веб-интерфейс и состоит из трех элементов: теоретического курса по основам кибербезопасности и защиты от социальной инженерии, онлайн-тестирования и практической проверки усвоенных знаний в ходе учебной фишинговой атаки на компанию. На каждом этапе сотрудников оценивают по системе рейтингов. Они получают или теряют баллы в зависимости от того, нарушали ли они правила прохождения теоретического курса, насколько верно отвечали на вопросы теста и смогли ли распознать угрозу.

Андрей Лисицын, системный администратор самарской компании «Бизнес-Гарант»:

«Курс обучения построен на наглядных примерах и охватывает все важные моменты работы пользователя с IT-системами. От теста к тесту совершенствуется уровень знаний сотрудников, а значит повышается кибербезопасность компании».

Павел Полянский, представитель службы технической поддержки бухгалтеров «Бизнес-Гаранта»:

«Материал курса будет понятен даже далекому от информационных технологий человеку. Жизненные примеры помогают правильно пользоваться интернет-сайтами и электронной почтой. Полученные знания мы будем применять для защиты своих систем и данных клиентов».

Все сведения о результатах обучения сотрудников доступны куратору в личном кабинете сервиса. Ресурс содержит полную информацию о статистике действий пользователей и их рейтинге. Куратор может посмотреть список «уязвимых» сотрудников и назначить им повторную проверку или дополнительный курс. Платформа, в том числе личный кабинет, располагается на вычислительных мощностях «Ростелекома», что обеспечивает дополнительную безопасность данных заказчика.