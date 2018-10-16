Общественный транспорт Самары «научат» принимать банковские карты

СЕГОДНЯ 10:26 2018-10-16T10:26:22+03:00

Дептранс планирует в скором времени внедрить новый способ оплаты проезда в общественном транспорте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Жители Самары обратились к местным властям с просьбой ввести в общественном транспорте новые способы оплаты, к примеру, банковские карты.

- Общественный транспорт Самары хоть когда-нибудь «научится» принимать банковские карты к оплате? Почему такие маленькие города как Ульяновск и Оренбург уже давно ввели это, а Самара никак не дорастет? – поинтересовались самарцы в Твиттере.

Ответ пришел из департамента транспорта Самары. По словам чиновников, данный вопрос уже прорабатывается.

- В настоящий момент этот вопрос на стадии решения. В скором времени такую оплату постепенно планируется внедрить в общественном транспорте, - отметили представители ведомства.

Более точных сроков реализации этой задумки чиновники не называют. Между тем, самарцы предложили вслед за банковскими картами внедрить в городской транспорт еще и технологию NFС – оплату с помощью смартфона. Эта идея пока не нашла отклика властей.