Общественный транспорт Самары «научат» принимать банковские карты
Жители Самары обратились к местным властям с просьбой ввести в общественном транспорте новые способы оплаты, к примеру, банковские карты.
- Общественный транспорт Самары хоть когда-нибудь «научится» принимать банковские карты к оплате? Почему такие маленькие города как Ульяновск и Оренбург уже давно ввели это, а Самара никак не дорастет? – поинтересовались самарцы в Твиттере.
Ответ пришел из департамента транспорта Самары. По словам чиновников, данный вопрос уже прорабатывается.
- В настоящий момент этот вопрос на стадии решения. В скором времени такую оплату постепенно планируется внедрить в общественном транспорте, - отметили представители ведомства.
Более точных сроков реализации этой задумки чиновники не называют. Между тем, самарцы предложили вслед за банковскими картами внедрить в городской транспорт еще и технологию NFС – оплату с помощью смартфона. Эта идея пока не нашла отклика властей.