В Самаре стали совершать меньше убийств и изнасилований

СЕГОДНЯ 10:41 2018-10-16T10:41:35+03:00

Полицейские городского Управления МВД отчитались о своих успехах за 9 месяцев 2018 года

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В Управлении МВД по Самаре прошло оперативное совещание, под председательством заместителя начальника областного главка Алексея Зеленова. В мероприятии приняли участие руководители служб и подразделений.

- Начальник Управления Дмитрий Блохин вручил отличившимся сотрудникам ОВД заслуженные награды. За оказание содействия ОВД и профессиональный перевод нормативно-правовой документации для граждан иностранных государств в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 полковник полиции поблагодарил преподавателей иностранных языков общеобразовательных учреждений Самары, а также руководителей управления по работе с иностранными студентами СамГТУ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.

На встрече подвели итоги работы самарской полиции за 9 месяцев 2018 года. Блохин отметил, что количество зарегистрированных преступлений - 12693 - снизилось по сравнению с аналогичными периодами прошлых лет.

Меньше стало убийств, причинений тяжкого вреда здоровью, изнасилований, квартирных краж, краж авто и мототранспорта, грабежей на улицах и разбойных нападений. Вообще, число нарушений закона, совершенных в общественных местах и на улицах города, стало значительно меньше, чем раньше.

За 9 месяцев 2018 года зафиксировано снижение числа преступлений, совершенных на бытовой почве, в том числе в состоянии алкогольного опьянения.

Есть определенные успехи и в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков: пресечена деятельность межрегионального оптового курьера, задержано 5 лиц за организацию лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, направлено в суд уголовное дело в отношении преступной группы, осуществляющей сбыт запрещенных веществ. Всего количество изъятых наркотических средств за 9 месяцев текущего года составило более 30 килограммов.

За отчетный период:

- Более 4500 человек - общее количество привлеченных к уголовной ответственности;

- Более 500 лиц - совершили преступления в группе по предварительному сговору;

- 43 человека - являлись членами ОПГ;

- Более 220 лиц - совершили преступления экономической направленности.

Еще одним из приоритетных направлений деятельности ОВД, по словам Дмитрия Блохина, является предоставление населению государственных услуг. За 9 месяцев 2018 года в подразделения Управления поступило более 185 тысяч заявлений граждан, в том числе через единый портал государственных услуг – 146 951.