2018-10-16T10:47:47+03:00
Общество

Самарская область занимает 2 место по числу желающих стать «Лидерами России»

На конкурс управленцев подали уже 62 тысячи заявок, принимать их будут до 24 октября
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской областиФото: Twitter.com
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На минувшей неделе стартовал конкурс управленцев «Лидеры России», одним из наставников которого стал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Поучаствовать в конкурсе уже изъявили желание более 62 тысяч человек. Лидерами по числу поданных заявок стали Центральный, Приволжский и Северо-Западный федеральные округа. Что касается Самарской области, то она среди регионов ПФО занимает 2 место по числу регистраций в конкурсе. Заявки на участие в конкурсе будут принимать до 24 октября на официальном сайте конкурса.

Напомним, что в этом году конкурс претерпел несколько изменений. К примеру, принять участие в нем теперь сможет управленец с гражданством любой страны, но достаточно неплохо владеющий русским языком. Кроме того, возрастной порог участника передвинули с 50 на 55 лет. Участников конкурса будут ждать задания из реальной практики наставников и 20 компаний-партнеров. Победителей конкурса, помимо приза в 1 млн рублей, ждет 1 год личных карьерных консультаций от топ-менеджеров крупнейших компаний и выдающихся государственных деятелей.

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