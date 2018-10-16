2018-10-16T11:20:22+03:00
Общество

Умер архитектор самарского железнодорожного вокзала и филармонии Юрий Храмов

Он не дожил до своего 84-го дня рождения всего несколько дней
Анастасия ФИЛАТОВА
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В ночь на вторник, 16 октября, на 84 году жизни скончался известный архитектор Юрий Храмов, который спроектировал в Самаре много общественных зданий и комплексов.

«Сегодня ночью не стало моего папы», - написал на своей странице в соцсети архитектор Дмитрий Храмов.

Юрий Храмов родился 21 октября 1932 года в Нижегородской области. Он закончил Московский Архитектурный институт. В Куйбышев он попал в 1960 году по распределению. Первым авторским проектом Юрия Храмов в столице 63 региона стал дворец культуры «Звезда». С 1986 года он занимал пост узлового архитектора ГПИ «Самарагорпроект».

Авторству Юрия Храмова принадлежат такие проекты, как стадион «Динамо», «Ипподром», агентство «Союз печать», гостиницы «Турист», «Парус» и «Самара», Госфилармония, планетарий с обсерваториями «Знание», железнодорожный вокзал и монумент Славы. Кроме того, он участвовал в разработке проектов районов «Черновские сады», «Северо-восточный», «Центр города», «Привокзальный», «Спортцентр», «Пойма реки Самары», «Солнечный» и других.

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