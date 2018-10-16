2018-10-16T11:56:42+03:00
Общество

Департаменту физической культуры и спорта Самары назначили нового руководителя

Им стал чиновник из областного правительства
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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В Самаре назначили нового руководителя департамента физической культуры и спорта. Им стал Андрей Вдовин, который до недавнего времени работал в областном правительстве. Во вторник, 16 октября, он приступил к исполнению своих обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Андрей Вдовин начал работать на муниципальной службе с 2004 года в департаменте управления имуществом. После этого он перешел в правительство Самарской области. Там он занимался межрегиональной молодежной политикой и молодежной политикой в области культуры и спорта.

Напомним, что пост главы департамента физической культуры и спорта Самары стал вакантным после того, как в начале октября его по собственному желанию покинул Виктор Анисатов.

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