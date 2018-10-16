Трамвайную ветку на Хлебной площади в Самаре решили не убирать

СЕГОДНЯ 12:32 2018-10-16T12:32:58+03:00

Пока трамваи не будут ходить до Хлебной площади только до конца следующего года Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Самарские власти отказались от планов убрать трамвайную ветку на Хлебной площади. Об этом входе заседания градостроительного совета сообщил первый заместитель министра строительства Самарской области - главный архитектор Самарской области Анатолий Баранников.

Напомним, что с 1 октября движение трамваев в районе Хлебной площади было перекрыто из-за строительства Фрунзенского моста. Жители города сразу же обеспокоились тем, что трамваи больше туда не вернутся, ведь желание убрать их появилось еще в 2009 году, когда градоначальником был Виктор Тархов. В дальнейшем эта тема несколько раз также поднималась, но общественникам удавалось отстоять трамваи на Хлебной площади.

По словам Анатолия Баранникова, пока Фрунзенский мост строят по проекту, который предусматривает съезды на улицу Фрунзе и затем на улицы Чапаевскую и Молодогвардейскую, а также снос трамвайной ветки на Хлебной площади. Однако по последнему, как отметил Баранников, уже принято окончательное решение – трамвайную линию не трогать. Кроме того, рассматриваются варианты не уводить поток машин с моста на узкие исторические улицы, а направить его, к примеру, на Южную обводную дорогу или на улицу Самарскую. В скором времени специалисты должны приступить к детальной проработке этих вариантов.

Отметим, что рядом с Фрунзенским мостом будет проходить вторая очередь метрополитена. Оба этих проекта планируется скорректировать с учетом всех предлагаемых изменений.