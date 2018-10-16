В Самаре женщина-пристав попалась на передаче взятки другому приставу

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-16T12:56:48+03:00

В скором времени женщина предстанет перед судом

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Пристав-исполнитель ОСП Кировского района Самары стала фигурантом уголовного дела. Ее подозревают в передаче взятки от должника другому приставу.

По версии следствия, в апреле этого года должник перевел женщине-приставу на карту 25 тысяч рублей, которые она должна была передать судебному приставу-исполнителю ОСП Промышленного района Самары. За эти деньги пристав обещал не накладывать запрет на выезд должника за пределы РФ.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области, в настоящее время расследование уголовного дела в отношении женщины завершено. Его с утвержденным обвинительным заключением передали на рассмотрение в федеральный суд Промышленного района.