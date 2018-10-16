2018-10-16T13:29:47+03:00
Общество

Задержка зарплаты строителям стадиона «Самара Арена» привела к уголовному делу

Рабочие ждут свои деньги с апреля этого года
Анастасия ФИЛАТОВА
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Работодателям-должникам дали новые сроки по погашению долгов перед строителями самарского стадионаРаботодателям-должникам дали новые сроки по погашению долгов перед строителями самарского стадионаФото: Архив "КП"
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Строителям стадиона «Самара Арена» до сих пор не выплатили зарплаты. Напомним, спортобъект сдали в эксплуатацию в конце апреля этого года, и часть рабочих ждут причитающиеся им деньги примерно с этого же времени. Ранее предполагалось, что работодатели – две компании из Татарстанапогасят все долги по зарплате до 1 октября, однако этого так и не произошло.

На днях стало известно, что в отношении ООО «Татдорстрой» и его директора было возбуждено уголовное дело по статье «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат». Все материалы дела сейчас находятся в СУ СК по республике Татарстан. А вот в отношении второй компании – ООО «Гранд-Проект» и ее гендиректора было заведено административное дело по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ «Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы».

- По информации Госинспекции труда Татарстана, ООО «СК» Татдорстрой» и ООО «Гранд-Проект» выданы предписания о выплате задолженности по зарплате 8 октября и 17 октября этого года соответственно, - рассказали в министерстве труда, занятости и миграционной политики Самарской области.

Как отмечают в ведомстве, по факту задержки зарплаты строителям «Самара Арены» в ближайшее время пройдет встреча с участием руководителя Госинспекции труда Татарстана, министра строительства Татарстана Ирека Файзуллина и первого заместителя премьер-министра Татарстана Рустама Нигматуллина.

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