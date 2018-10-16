Из Самары запустили прямые авиарейсы до Китая

СЕГОДНЯ 13:55 2018-10-16T13:57:39+03:00

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Между Самарой и Китаем было запущено прямое авиасообщение. Первый самолет в один из туристических центров Китая - Хайнань - вылетел из аэропорта Курумоч в понедельник, 15 октября, сообщает пресс-служба аэропорта Курумоч.

Прямые полеты из Самары в Китай начала авиакомпания «ИрАэро». Она планирует задействовать на этом направлении Boeing 777-200, который рассчитан на 371 пассажира. Первый рейс из Самары был загружен практически на 100%.

Отметим, что в октябре самолеты до Китая будут летать по понедельникам. Вылет в 11:05 по местному времени. А вот в ноябре самолеты начнут летать по средам. Вылет – в 13:20. Время в пути составляет около 8 часов. Аэропорт прибытия – столица провинции Хайнань город Хайкоу.