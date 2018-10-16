2018-10-16T14:13:00+03:00
Общество

Добрее Уфы и Санкт-Петербурга, но злее Москвы: Самара заняла 96 место в рейтинге дружелюбных городов России

Лидер рейтинга – Грозный, абсолютный аутсайдер - Бузулук
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Самара расположилась в нижней части рейтингаСамара расположилась в нижней части рейтингаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самара оказалась довольно недружелюбным городом. Специалисты портала недвижимости Domofond.ru составили рейтинг 150 самых дружелюбных городов России. Самара оказалась в нем на 96 месте. Самыми дружелюбными городами России признали Грозный, Нальчик и Анапу, а самыми недружелюбными – Бузулук (Оренбургская область), Воскресенск и Ногинск (оба – Московская область).

- Участникам опроса предложили оценить утверждение «Люди, с которыми я живу по соседству, в основном дружелюбные и вежливые» по шкале от 1 до 10, где 1 означает «полностью не согласен», а 10 - «полностью согласен». Для каждого региона был рассчитан средний балл, который отражает, насколько горожане довольны отношениями с соседями, - рассказали об исследовании его авторы.

В опросе приняли участие более 60 тысяч человек.

Москва в рейтинге заняла 89 место, Санкт-Петербург – 101. Соседи Самары Казань и Уфа расположились на 68 и 108 строчках соответственно.

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