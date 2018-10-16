В Самаре орудовали три преступные группировки, воровавшие дорогие иномарки и популярные авто
В пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" сегодня состоялся круглый стол, посвященный работе подразделений областного ГУ МВД, которые отмечают юбилей. Присутствовавший на мероприятии заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска главка Михаил Иванча, чья служба 5 октября праздновала 100-летие, поделился успехами за минувший год и сообщил о разоблачении трех преступных группировок, специализирующихся на краже авто.
- Одна банда специализировалась на угонах автомобилей премиум класса. 3 человека, которые использовали дорогое оборудование, стоимостью до миллиона рублей. Сканирование сигнализаций, глушители, подавляющие сигналы, используемые в местах "отстоя" авто, - рассказывает Иванча.
Полицейский замечает, что все трое задержаны и их дело находится в суде.
Еще одна группировка- гастролеры из Москвы. Уроженцы азиатский республик приехали в Поволжье и похищали "Хендай Солярис" и "Киа Рио", популярные иномарки сегодня. Ими было совершено 5 краж - все машины найдены и возвращены владельцам. 4 человека из этого преступного сообщества задержали в столице.
Следующая банда воровала отечественные машины.
- "Лада" по традиции остается самой угоняемой, так как она очень распространена и спрос не падает, - объясняет оперативник. - Здесь "работали" гастролеры из Оренбургской области.
Иванча отметил, что проблемы возникают разве что с технической стороной - сбытом похищенного авто. Некоторые делают это очень умело и неуловимо. Впрочем, полиция находит способы противостоять бандитам.
Что же касается общих показателей по раскрываемости имущественных преступлений, то, как заявил Михаил Иванча, в 2018 году в этой категории хорошие показатели. Число таких дел снижается, а расследования доходят до суда все чаще.