В Самаре орудовали три преступные группировки, воровавшие дорогие иномарки и популярные авто

СЕГОДНЯ 14:15 2018-10-16T14:15:53+03:00

Михаил Иванча отметил, что успехи в этом году у полиции хорошие Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Полицейские рассказали, что эти банды разоблачили и привлекли к ответственности

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В пресс-центре "Комсомольской правды - Самара" сегодня состоялся круглый стол, посвященный работе подразделений областного ГУ МВД, которые отмечают юбилей. Присутствовавший на мероприятии заместитель начальника отдела Управления уголовного розыска главка Михаил Иванча, чья служба 5 октября праздновала 100-летие, поделился успехами за минувший год и сообщил о разоблачении трех преступных группировок, специализирующихся на краже авто.

- Одна банда специализировалась на угонах автомобилей премиум класса. 3 человека, которые использовали дорогое оборудование, стоимостью до миллиона рублей. Сканирование сигнализаций, глушители, подавляющие сигналы, используемые в местах "отстоя" авто, - рассказывает Иванча.

Полицейский замечает, что все трое задержаны и их дело находится в суде.

Еще одна группировка- гастролеры из Москвы. Уроженцы азиатский республик приехали в Поволжье и похищали "Хендай Солярис" и "Киа Рио", популярные иномарки сегодня. Ими было совершено 5 краж - все машины найдены и возвращены владельцам. 4 человека из этого преступного сообщества задержали в столице.

Следующая банда воровала отечественные машины.

- "Лада" по традиции остается самой угоняемой, так как она очень распространена и спрос не падает, - объясняет оперативник. - Здесь "работали" гастролеры из Оренбургской области.

Иванча отметил, что проблемы возникают разве что с технической стороной - сбытом похищенного авто. Некоторые делают это очень умело и неуловимо. Впрочем, полиция находит способы противостоять бандитам.

Что же касается общих показателей по раскрываемости имущественных преступлений, то, как заявил Михаил Иванча, в 2018 году в этой категории хорошие показатели. Число таких дел снижается, а расследования доходят до суда все чаще.