2018-10-16T14:17:35+03:00
Общество

Из Крутых Ключей и Новой Самары могут запустить новый автобусный маршрут

Этот вопрос чиновники должны обсудить на ближайшем оперативном совещании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Жители Крутых Ключей и Новой Самары жалуются, что автобуса № 67 им уже не хватаетЖители Крутых Ключей и Новой Самары жалуются, что автобуса № 67 им уже не хватаетФото: Архив "КП"
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Жители отдаленных районов Самары не перестают жаловаться на нехватку и плохую работу общественного транспорта. Одни из последних жалоб приходят из микрорайонов Крутые Ключи и Новая Самара, которые находятся в Красноглинском районе города.

- На два огромных микрорайона действует один автобусный маршрут. С утра на маршрутке из Новой Самары выехать невозможно – транспорт едет переполненный и просто не останавливается. К примеру, вчера автобус № 67 ехал с интервалом в 30 минут. Неужели нельзя пустить еще один автобусный маршрут?! – негодуют местные жители.

На обращение самарцев в Твиттере ответил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Он поручил главе регионального министерства транспорта и автомобильных дорог Ивану Пивкину и мэру Самары Елене Лапушкиной взять этот вопрос на отработку.

- 22 октября выносите вопрос об организации маршрутов в Самаре на оперативное совещание, - добавил глава региона.

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