2018-10-16T14:47:06+03:00
Происшествия

В Самаре двоих высокопоставленных железнодорожников осудили за взятки и мошенничество

Одного из них отправили на 7,5 лет в колонию строгого режима
Анастасия ФИЛАТОВА
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Сотрудники железной дороги одну компанию обманули с перегрузом, а с другой взяли "откат"Сотрудники железной дороги одну компанию обманули с перегрузом, а с другой взяли "откат"Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Самарский районный суд вынес приговор начальнику самарского отдела коммерческой работы Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания ОАО «РЖД» и его заместителю, которые обвинялись в мошенничестве и получении взятки.

Было установлено, что в июне 2016 года железнодорожники обманули директора обогатительной фабрики АО «Шахтоуправление «Обуховская» в том, что она допустила перегруз вагона. Они пообещали скрыть это «нарушение» за 40 тысяч рублей.

А в марте прошлого года начальник отдела коммерческой работы получил от генерального директора ООО «ВторТрейд» взятку в 300 тысяч рублей. За эти деньги он должен был посодействовать в заключении договора на подачу и уборку вагонов на ж/д путь необщего пользования при станции Кашпир.

- Подсудимые свою вину не признали. Однако гособвинению удалось полностью доказать их причастность к данным преступлениям, - рассказали в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

Суд признал обоих железнодорожников виновными и назначил им следующие наказания: начальнику отдела коммерческой работы – 7,6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штраф в 3 млн рублей; его заместителю – 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года и лишение права занимать подобные должности сроком на 3 года.

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