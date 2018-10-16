2018-10-16T15:19:07+03:00
Общество

Заместитель главы Самары Владимир Терентьев ушел в отставку

Пока обязанности руководителя аппарата администрации города будет исполнять Сергей Самарцев
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
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Во вторник, 16 октября, стало известно о том, что администрацию Самары покидает еще один чиновник. Речь идет о заместителе главы города - руководителе аппарата администрации Владимире Терентьеве. Как сообщает пресс-служба мэрии Самары, он решил покинуть свой пост из-за перехода на другое место работы. Какое именно - не уточняется.

Пока исполнять обязанности руководителя аппарата администрации Самары будет его заместитель - глава департамента общественных и внешних связей Сергей Самарцев.

Напомним, что Владимир Терентьев занимал свой пост с декабря 2012 года.

Отметим, что сегодня стало известно, что глава Октябрьского района Алла Волчкова и глава Красноглинского района Олег Комаров решили покинуть свои должности по собственному желанию. А вот городскому департаменту физической культуры и спорта нашли нового руководителя. Им стал Андрей Вдовин.

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