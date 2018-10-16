Почти 13 тысяч самарцев не смогли выехать за границу из-за долгов по алиментам

16 Окт. 15:30 2018-10-16T15:30:55+03:00

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Судебные приставы Самарской области продолжают взыскивать с недобросовестных родителей долги по алиментам. Так, только в этом году в отношении должников было возбуждено более 9 тысяч производств и взыскано 44,5 млн рублей. Кроме того, по неоконченным исполнительным производствам было частично взыскано 55,8 млн рублей.

Как отмечают в пресс-службе УФССП по Самарской области, «выбивать» долги приставам, в числе прочего, помогали и всякого рода ограничения. К примеру, в этом году почти 13 тысячам должников запретили выезжать за границу и более 1 тысячи человек лишили водительских прав. Благодаря этим мерам алиментщики погасили долги на сумму свыше 7 млн рублей.