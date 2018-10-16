2018-10-16T16:08:19+03:00
Общество

Сами за собой убрали: собственник Дома со слонами прокомментировал закрытую вечеринку

Организаторы модного показа якобы сами за собой убрали
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В МП «Ремжилуниверсал» рассказали, на каких условиях в знаменитой даче купца Головкина прошла скандальная вечеринка в честь открытия первого бутика бренда Paul Smith в Самаре. В своем «Твиттере» представители предприятия объяснили: основное действие проходило не в здании, а на прилегающей территории. В сам Дом со слонами якобы пускали по 20 человек.

- Контроль за количеством участников мероприятия, находящихся в помещениях, осуществлялся охраной организатора, - прокомментировали чиновники.

Кроме того, на предприятии отметили, что организаторы сами убирались перед мероприятием, во время него и после. На время вечеринке на территории дачи установили мусорные контейнеры и биотуалеты.

Напомним, фото и видео с мероприятия появились в сети 12 октября. Они вызвали негативную реакцию общественности. Для сотен гостей устроили фуршет прямо возле знаменитых слонов. В качестве развлекательной программы организаторы подготовили световое шоу, модный показ. Прошел и концерт группы On the Go с симфоническим оркестром в актовом зале, на котором, судя по фоту, было больше 20 человек.

Дом со слонами – памятник архитектуры, объект культурного наследия России. Он нуждается в серьезной реставрации. Обычных посетителей внутрь не пускают, якобы там небезопасно: здание разваливается на глазах. Как рассказывают активисты, даже субботник на даче Головкина провести было проблемно.

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