В Самарской области обделенный наследством мужчина сжег дом своих сестер

СЕГОДНЯ 16:21 2018-10-16T16:21:30+03:00

За поджег дома сестер мужчина почти три года проведет в колонии Фото: Архив "КП"

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В Самарской области суд вынес приговор 61-летнему жителю Безенчукского района, который обвинялся в умышленном поджоге дома своих сестер.

Как выяснили правоохранители, 16 июня этого года мужчина поджег мешок из-под сахара и поролоновую губку, а затем положил их на матрас на диване на кухне и вышел из дома. Однако место преступления он не покинул, предпочтя наблюдать за тем, как огонь уничтожает жилище его сестер. Мужчина полностью признал свою вину и рассказал, что поджег дом из-за того, что его необоснованно обделили наследством.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области, суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 2 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.