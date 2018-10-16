Более 20 ремонтных бригад восстанавливают тепло в домах самарцев

СЕГОДНЯ 16:25 2018-10-16T16:42:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Отопительный сезон уже начался, но в Самаре до сих пор несколько десятков домов остаются без тепла. Причина - повреждения на изношенных бесхозяйных теплосетях, которые были переданы администрацией города в обслуживание энергетикам «Т Плюс» и «ПТС». С 2015 года в эксплуатацию энергетикам по Постановлениям администрации Самары было передано свыше 430 км таких сетей. Последние - в конце августа этого года.

Айдар Ильясов: Тепло во всех домах Самары появится к концу недели 00:00 00:00

- Поскольку долгое время никто не вкладывал средства в их ремонт и обслуживание, износ коммуникаций достиг порядка 90%. Свыше 70% всех выявляемых нами повреждений на теплосетях города приходится именно на эти бесхозяйные участки. К сожалению, мы не можем производить плановые перекладки данных теплосетей, только аварийные ремонты. Причем устранение проблем на бесхозах занимает куда больше времени – в старом жилом фонде Самары подчас невозможно использовать крупногабаритную технику и приходится работать вручную, - отметил исполнительный директор «Предприятия тепловых сетей» Айдар Ильясов. - Для повышения темпов запуска тепла в жилой фонд города на бесхозяйных теплосетях привлечены дополнительные аварийные бригады из числа сотрудников Тольяттинских, Новокуйбышевских и Сызранских подразделений энергокомпании, а также из тепловых сетей Ульяновска. Работы сейчас устраняют порядка 20 бригад в круглосуточном режиме.

Всего с начала отопительного сезона порядка 178 повреждений сотрудники «Предприятия тепловых сетей» уже устранили. В планах «ПТС» устранить выявленные технологические нарушения и обеспечить качественное теплоснабжение для жителей областной столицы в кратчайшие сроки.