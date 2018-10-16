В парке Дружбы появилась деревянная скульптура «Мать и дитя»

СЕГОДНЯ 16:43 2018-10-16T16:43:24+03:00

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Парк Дружбы в Самаре продолжают «наводнять» деревянные скульптуры. В конце сентября там появился уголок для влюбленных, который обустроил работник МАУ «Парки Самары» Сергей Ключников. Мастер вырезал из дерева влюбленную пару, скамейку и фигуру маленькой девочки.

Скамейка и пара влюбленных в парке ДружбыФото: vk.com

А в начале октября Сергей Ключников украсил парк Дружбы новой деревянной скульптурой. На этот раз он вырезал из старого дерева фигуры женщины и ребенка. Эту работу он назвал «Мать и дитя».

Отметим, что работы Сергея Ключникова можно встретить и в других парка города. Он вырезает свои скульптуры из самых разнообразных пород деревьев. Они отличаются как по размерам, так и по тематике. Чаще всего мастер делает фигуры животных, людей и ангелов.