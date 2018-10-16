Глава минпрома Самарской области покинул свой пост

СЕГОДНЯ 16:58 2018-10-16T16:59:09+03:00

Николай Брусникин занимал эту должность всего несколько месяцев

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В правительстве Самарской области произошли кадровые перестановки. Сегодня, 16 октября, свой пост покинул врио министра промышленности и технологий Самарской области Николай Брусникин. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По предварительной информации, вместо Николая Брусникина должность главы минпрома займет Михаил Жданов, который ранее исполнял обязанности заместителя министра экономического развития Самарской области.

Напомним, Николай Брусникин занимал пост министра промышленности и технологий Самарской области с 20 июня 2018 года. До этого он был советником губернатора Севастополя, а также успел поработать в правительстве Хабаровского края.