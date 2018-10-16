«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уралом» без Самарджича

СЕГОДНЯ 18:11 2018-10-16T18:11:41+03:00

Успеет ли словенский защитник восстановиться к игре, пока неизвестно

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Игроки национальных сборных Паул Антон, Олег Ланин и Рамиль Шейдаев вернулись в расположение «Крыльев Советов». Сейчас команда готовится к матчу 11 тура РПЛ с «Уралом» в полном составе, за исключением защитника Мирала Самарджича, который восстанавливается после травмы. Об этом сообщили в пресс-службе «КС».

- Готовиться к игре с «Уралом» самарцы будут на своей клубной базе вплоть до пятницы, 19 октября, после чего «Крылья Советов» отправятся на игру в Екатеринбург, - говорится в сообщении на сайте клуба.

Напомним, матч «Урал» - «Крылья Советов» пройдет на «Екатеринбург Арене» в субботу, 20 октября. Начнется игра в 15:00 по самарскому времени.