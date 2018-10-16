2018-10-16T19:25:01+03:00
Спорт

Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко: «Нужно дать Кокорину и Мамаеву шанс на исправление. В тюрьму сажать не стоит»

Белорусский нападающий самарского клуба поддержал арестованных футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Корниленко записал видео, в котором высказал свое мнение относительно ситуации с Кокориным и Мамаевым. Напомним, футболистов арестовали и отправили в СИЗО на 2 месяца из-за того, что они избили двух чиновников и водителя ведущей одного из федеральных телеканалов. Видео с Сергеем Корниленко опубликовал на своей странице в Instagram другой футболист «КС» Алан Чочиев – близкий друг Кокорина.

chochiev.9chochiev.9
Дайте шанс на исправления ребятам...
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- Считаю, конечно же, что поступок некрасивый, так вести себя нельзя. Но думаю, к этому времени они все давно осознали и наказали себя. В тюрьму человека посадить проще всего, поэтому, думаю, этого делать не стоит. Нужно дать ребятам шанс и право на исправление ситуации. Они сказали, что сами готовы загладить свою вину. Думаю, здравый смысл все-таки будет на первом месте, - сказал Корниленко.

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