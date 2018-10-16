2018-10-16T21:20:45+03:00
Общество

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прилетит в Самару, чтобы обсудить ситуацию с ракетой «Союз-ФГ»

У самарской ракеты после взлета отключились двигатели второй ступени
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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17 октября в РКЦ «Прогресс» в Самаре пройдет заседание аварийной комиссии по разбору нештатной ситуации, которая произошла с ракетой «Союз-ФГ»17 октября в РКЦ «Прогресс» в Самаре пройдет заседание аварийной комиссии по разбору нештатной ситуации, которая произошла с ракетой «Союз-ФГ»Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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17 октября в РКЦ «Прогресс» в Самаре пройдет заседание аварийной комиссии по разбору нештатной ситуации, которая произошла с ракетой «Союз-ФГ». В нем примет участие гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин. Вместе с ним в Самару приедут руководители предприятий ракетно-космической отрасли и представители компаний, специализирующихся на боевой ракетной технике.

Кроме того, во время визита делегации специалисты обсудят создание космических ракетных комплексов среднего, тяжелого и сверхтяжелого классов.

- Делегация госкорпорации «Роскосмос» во главе с генеральным директором Дмитрием Рогозиным во время представительного совещания в РКЦ «Прогресс» примет решение об организации работ по созданию космических ракетных комплексов среднего, тяжёлого и сверхтяжёлого классов. Кроме того, будет сформирован Координационный совет руководителей работ и главных конструкторов, - говорится в сообщении корпорации.

Напомним, нештатная ситуация с ракетой «Союз-ФГ» произошла 11 октября. Ракета после взлета на «Байконуре» так и не смогла выйти на орбиту, у нее в полете отключились двигатели второй ступени.

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