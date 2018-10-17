В Сызрани кладоискатели выловили из реки в центре города пистолет
Необычный улов ждал на днях кладоискателей из города Сызрань. Мужчины с помощью специального приспособления из веревки и магнита пытались обнаружить добычу на реке Сызранка под Ильинским мостом в центре города. Они добились определенных успехов, ведь на берег вытащили много интересного, среди прочего - нашли старенький пистолет.
- Первая интересная находка - пневмо пистолет (не рабочий) и старый тапок Simens, - делятся участники поисков успехами на своем видео-канале в сети.
Помимо оружия и мобильного телефона — его и назвали «тапком» - из воды изъяты лом. Монеты, нож и даже дорожный знак.
Что касается пистолета, то его кладоискатели планируют оставить себе как «трофей». Это пневматический ствол, который к тому же, из-за долгого пребывания в воде, частично не работает.
Супер находка из 90-х. Нашел Пистолет и Simens A57 в Сызрани.Первая интересная находка, пневмо пистолет (не рабочий) и старый тапок Simens