В Сызрани кладоискатели выловили из реки в центре города пистолет

СЕГОДНЯ 07:05 2018-10-17T07:05:54+03:00

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Необычный улов ждал на днях кладоискателей из города Сызрань. Мужчины с помощью специального приспособления из веревки и магнита пытались обнаружить добычу на реке Сызранка под Ильинским мостом в центре города. Они добились определенных успехов, ведь на берег вытащили много интересного, среди прочего - нашли старенький пистолет.

- Первая интересная находка - пневмо пистолет (не рабочий) и старый тапок Simens, - делятся участники поисков успехами на своем видео-канале в сети.

Помимо оружия и мобильного телефона — его и назвали «тапком» - из воды изъяты лом. Монеты, нож и даже дорожный знак.

Что касается пистолета, то его кладоискатели планируют оставить себе как «трофей». Это пневматический ствол, который к тому же, из-за долгого пребывания в воде, частично не работает.