Стала известна дата открытия обновленного парка Металлургов в Самаре

СЕГОДНЯ 07:21 2018-10-17T08:03:57+03:00

Гостей в одном из излюбленных мест отдыха в Кировском районе ждут в пятницу

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В областной столице практически завершено обновление парка Металлургов, он же парк имени 50-летия Октября. Жителей Самары уже приглашают на открытие этого места отдыха.

- 19.10.18 в 15:00 после капитального ремонта открытие парка 50-летия Октября! Приглашаем всех! - сообщает в своем твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

Напомним, что на реконструкцию парк закрыли в августе прошлого года. Там обновили детские площадки, сделали решетки у озера, построили новый теплый домик для лебедей и новую сцену. Также рабочие построили площадки для авиамодельного спорта и поправили всю плитку. Кроме того, появились две новые входные группы в парк Металлургов: одна со стороны бассейна «Нептун», а другая со стороны улицы Ставропольской.

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