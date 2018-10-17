2018-10-17T08:03:57+03:00
Общество

Стала известна дата открытия обновленного парка Металлургов в Самаре

Гостей в одном из излюбленных мест отдыха в Кировском районе ждут в пятницу
Поделиться:
Жителей Самары приглашают посмотреть на новый парк ФОТО: Игорь РудаковЖителей Самары приглашают посмотреть на новый парк ФОТО: Игорь РудаковФото: соцсети
Изменить размер текста:

В областной столице практически завершено обновление парка Металлургов, он же парк имени 50-летия Октября. Жителей Самары уже приглашают на открытие этого места отдыха.

- 19.10.18 в 15:00 после капитального ремонта открытие парка 50-летия Октября! Приглашаем всех! - сообщает в своем твиттере глава Кировского района Игорь Рудаков.

Напомним, что на реконструкцию парк закрыли в августе прошлого года. Там обновили детские площадки, сделали решетки у озера, построили новый теплый домик для лебедей и новую сцену. Также рабочие построили площадки для авиамодельного спорта и поправили всю плитку. Кроме того, появились две новые входные группы в парк Металлургов: одна со стороны бассейна «Нептун», а другая со стороны улицы Ставропольской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Новая плитка в самарском парке Металлургов пошла волнами (подробности)

В парке Металлургов возвращают на место плитку, которая уплыла вместе со снегом (подробности)

«Все сделано безалаберно»: Дмитрий Азаров раскритиковал ремонт парка металлургов в Самаре (подробности)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самарской области водитель KIA сбил насмерть лося
Билайн открыл бесплатный доступ к подписке на музыкальный сервис YouTube Music Premium
В Самаре водитель «Гранты» отправил 14-летнего мальчика в реанимацию
В Самаре жители дома растащили резиновое покрытие для детской площадки себе по квартирам
Спикер Самарской губдумы сможет работать по совместительству
Самарский завод «Кузнецов» модернизируют за 2 млрд рублей
В Самарской области «Лада Веста» на трассе врезалась в трактор, водитель и два пассажира погибли
В Сызрани кладоискатели выловили из реки в центре города пистолет
В Самаре Шкода сбила бабушку, переходившую дорогу в неположенном месте
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин прилетит в Самару, чтобы обсудить ситуацию с ракетой «Союз-ФГ»
Форвард «Крыльев Советов» Сергей Корниленко: «Нужно дать Кокорину и Мамаеву шанс на исправление. В тюрьму сажать не стоит»
Светофоры и фонари на Красноглинском шоссе в Самаре включат в течение года
Был пьян и забыл ребенка в ванне: самарца осудили за смерть 2-летнего сына
«Крылья Советов» готовятся к матчу с «Уралом» без Самарджича
Глава минпрома Самарской области покинул свой пост
В парке Дружбы появилась деревянная скульптура «Мать и дитя»
Более 20 ремонтных бригад восстанавливают тепло в домах самарцев
В Самарской области обделенный наследством мужчина сжег дом своих сестер
Сами за собой убрали: собственник Дома со слонами прокомментировал закрытую вечеринку
Обновленный парк Металлургов в Самаре откроется уже на этой неделе