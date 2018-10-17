В Самарской области «Лада Веста» на трассе врезалась в трактор, водитель и два пассажира погибли

СЕГОДНЯ 07:34 2018-10-17T07:34:03+03:00

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Жуткое ДТП произошло вчера вечером, 16 октября, в Сергиевском районе. Примерно в 20-10 в районе 1126 километра трассы М-5 «Урал» «Лада Веста» врезалась в трактор, 3 человека погибли.

- Водитель «Весты» ехал со стороны Самары в направлении Уфы. Мужчина, предположительно, начал обгон движущегося впереди в попутном направлении трактора с прицепом. Он увидел приближающийся во встречном направлении автомобиль, в связи с чем решил прекратить обгон и вернуться на прежнее место следования, - рассказывают обстоятельства аварии в ГУ МВД России по Самарской области.

Сотрудники ГИБДД считают, что во время выполнения маневра автолюбитель врезался в прицеп трактора. От удара легковушка выехала на полосу, предназначенную для встречного движения, и столкнулась с автовозом. В результате случившегося водитель и 2 пассажира «Лады» скончались на месте происшествия.

Сейчас полицейские устанавливают личности погибших и другие обстоятельства произошедшего. По факту ДТП проводится проверка.